Евросоюз и Великобритания прекратил закупки российского угля

Евросоюз и Великобритания прекратили импортировать российский уголь в рамках ранее введенных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Еврокомиссия оценила, что эмбарго затронет 25% всего российского экспорта угля на сумму 8 млрд евро в год. По данным Минэнерго, в 2021 году Россия поставила странам ЕС 48,7 млн тонн угля, или 21,8% общего объема экспорта этого сырья.

В Великобритании, согласно статистике за 2021 год, 48% всего угля в стране приходилось на импорт, 43% из них — российское сырье.

После того, как Евросоюз анонсировал запрет на поставки угля из России, Москва перенаправила экспортные потоки в Индию и турцию с дисконтом до 50%. ЕС, в свою очередь, заменили поставки на уголь из Северной Америки, Австралии, Колумбии, ЮАР и Казахстана.