Уголовное дело против Гозмана*, фейковый кастинг на «Холостяка» и другие новости дня

Против Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело по подозрению в неподаче уведомления о получении второго гражданства. По словам адвоката политика, он уведомление отправил спустя год после того, как стал гражданином Израиля.

Причиной смерти Иваны Трамп, первой жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай. Судмедэксперты сообщили, что смерть наступила из‑за тупых травм туловища, но от дальнейших комментариев отказались.

Правительство временно отменило обязательное требование по оснащению ввозимых в Россию автомобилей системой «ЭРА-Глонасс». «Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются!», — прокомментировали решение кабмина в Госдуме.

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что российские власти сделают так, чтобы у страны больше не было необходимости в системе SWIFT. По его мнению, Россия и Китай пользовались долларом и евро «по привычке» и из‑за их удобства.

IKEA на данный момент не сообщала о намерении продать торговые точки в России, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Ранее в компании говорили, что «на паузе» остаются решения и по окончательному закрытию магазинов.

Умер Пол Райдер, сооснователь и басист Happy Mondays. Музыканту было 58 лет, он приходился братом фронтмену коллектива Шону Райдеру.

Неизвестные в Москве проводили фейковый отбор на шоу «Холостяк». Девушек, откликнувшихся на предложение, хотели вывезти в Подмосковье, но в дело вмешались полиция и телеканал ТНТ.

Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса «Stay with Me». Это еще один сингл с готовящегося к выходу альбома «Funk Wav Bounces Vol. 2», прошлый был записан совместно с рэпером 21 Savage.

У Лиззо вышла четвертая пластинка «Special»: больше трех десятков продюсеров и 12 композиций, две из которых — тикток-хиты «About Damn Time» и «Grrrls». При этом из‑за последнего певице пришлось извиняться и менять в треке текст.

В конце 2000-х инди-рокеры The Maccabees были любимы прессой и брали чарты вместе с Razorlight, Bloc Party и другими коллегами по цеху, но распались в середине 2010-х. Теперь бывшие участники группы собрали коллектив 86TVs и пообещали новую музыку уже в этом году.

Эндрю Гарфилд сыграет основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона в мини-сериале «Горячий воздух». Сценарий основан на книге «Грязные трюки», в которой рассказывается о миллиардере и успехе его авиакомпании Virgin Airways.

В сети вышел трейлер мини-сериала «Пациент». В нем Стив Кэрелл играет психотерапевта, который столкнулся в своей практике с пациентом, желающим убивать людей.

Стриминговый сервис Paramount+ выпустит 16-й сезон сериала «Мыслить как преступник» с ключевыми звездами. Над продолжением шоу будет работать шоураннер предыдущих сезонов Эрика Мессер.

* Леонид Гозман признан Минюстом РФ иностранным агентом.