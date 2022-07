Экс-участники распавшихся The Maccabees собрали новую группу 86TVs

Несколько бывших участников британской инди-группы The Maccabees создали новый коллектив 86TVs. Об этом сообщает NME.

В состав 86TVs вошли два экс-гитариста The Maccabees — Феликс и Хьюго Уайты. К ним присоединились их третий брат Уилл и ударник Stereophonics Джейми Моррисон, игравший также с Питом Доэрти, Babyshambles и Ройшн Мерфи.

Бывший фронтмен The Maccabees Орландо Уикс в новом проекте не участвует.

Феликс Уайт рассказал, что совместно с братьями на протяжении уже нескольких лет записывал новую пластинку. Начать публиковать треки он пообещал уже в 2022 году.

The Maccabees собрались в 2004 году в Лондоне. Музыканты выпустили четыре полноформатных записи: «Colour It In» (2007), «Wall of Arms» (2009), «Given to the Wild» (2012) и «Marks to Prove It» (2015).

Группа распалась спустя год после выпуска четвертой пластинки. The Maccabees сообщили, что участники коллектива остаются в хороших отношениях.