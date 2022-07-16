На политика Леонида Гозмана* завели уголовное дело за неподачу уведомления о втором гражданстве

Против политического и общественного деятеля Леонида Гозмана* возбудили уголовное дело из‑за неподачи уведомления о втором гражданстве. Об этом он рассказал на своей странице в фейсбуке**.

Он сообщил, что отправился в Следственный комитет на допрос. Адвокат политика Михаил Бирюков пояснил, что Гозман* в действительности уведомил миграционную службу о наличии у него гражданства Израиля. Но сделал это через год после получения.

«Я все думал, почему они меня не трогают? Тронули! Едем с замечательным адвокатом Михаилом Бирюковым в следственное управление. Вызывают по совершенно бредовому делу. То ли пугают — уезжай, мол. То ли выманивают — предполагают уже там предъявить что‑то серьезное», — сказал Гозман*.

Политика допросили в качестве подозреваемого по делу и отпустили. По словам адвоката, «дело будет прекращено или все ограничится штрафом». Гозман* смог предоставить правоохранителям документы о поданном уведомлении.

Позднее он рассказал, что вновь встретится со следователями 25 июля. «Статья неарестная. Конечно, никто не мешает им в следующий раз „вспомнить“ что я еще и на Вооруженные Силы клеветал… Это будет уже всерьез», — добавил Гозман*.

*Леонид Гозман признан Минюстом РФ иностранным агентом.

**Facebook — соцсеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.