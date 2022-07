Скончался сооснователь и басист Happy Mondays Пол Райдер

Скончался сооснователь и басист британской группы Happy Mondays Пол Райдер. Об этом сообщает The Guardian.

Смерть наступила утром 15 июля. Музыканту было 58 лет, он приходился братом фронтмену коллектива Шону Райдеру. О причинах смерти не сообщается.

Happy Mondays собрались в 1980 году в Манчестере и к концу десятилетия стали одной из центральных фигур мэдчестера — музыкального жанра, смешивавшего гитарную рок-музыку, хаус, фанк и элементы психоделии. В более широком смысле мэдчестер был полноценным культурным движением.

Пол Райдер записал с Happy Mondays четыре из пяти альбомов коллектива: «Squirrel and G-Man Twenty Four Hour Party People Plastic Face Carnt Smile (White Out)» (1987), «Bummed» (1988), «Pills 'n' Thrills and Bellyaches» (1990) и «Yes Please!» (1992).

Состав Happy Mondays менялся, Райдер несколько раз покидал группу и возвращался в нее. В последний раз он вернулся в 2012-м и был участником коллектива до своей смерти.