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Орешкин: Россия сделает так, чтобы необходимости в SWIFT у нее не было

Денис Ламехов
Сегодня в 16:17

Помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин высказался о перспективах использования системы SWIFT для трансграничных платежей. Его слова передает ТАСС.

«Со SWIFT очень просто: мы сделаем так, чтобы в нем необходимости не будет. Уже я об этом сказал, это на самом деле ключевая сейчас задача. <…> Мы сейчас концентрируемся на том, чтобы сделать максимально комфортной внешнюю экономическую деятельность», — заявил Орешкин.

Он добавил: «Весь мир был заложником западной финансовой системы, потому что все к этому привыкли, всем было удобно. И в принципе понятно, почему Россия и Китай используют доллары или евро. Просто по привычке, так сложилось, это удобно. Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут <…>. Будем придумывать такие механизмы, которые процесс будут еще больше упрощать».

SWIFT позволяет проводить операции по переводу валюты в иностранные банки быстро, в автоматическом режиме.

На данный момент десять российских банков отключены от SWIFT. Это Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк, «Открытие», Совкомбанк, «Россия». Промсвязьбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ. «Тинькофф» приостановил исходящие SWIFT-переводы до 1 октября.

Ранее сообщалось, что ВЭБ.РФ и индийский Центробанк создали альтернативу SWIFT для расчетов в нацвалютах и что в России разработаны два аналога системы на блокчейне.

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