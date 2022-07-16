В Москве набирался фейковый кастинг шоу «Холостяк». На место сбора приехала полиция

Неизвестные в Москве проводили фейковый отбор на шоу «Холостяк». Девушек, откликнувшихся на предложение, хотели вывезти в Подмосковье, но в дело вмешалась полиция.

Baza со слов девушки Оксаны пишет, что несколько парней раздавали листовки о кастинге на новый сезон на Арбате. В чате «кастинга» около 60 девушек и одна из якобы сотрудниц, которая отвечала на вопросы.

«Она же написала, что для кастинга все готово и 14 июля девушек, одетых в красивые коктейльные платья и с паспортами, заберут от метро „Медведково“. Куда их повезут девушка сообщить почему‑то не смогла», — сообщает Baza.