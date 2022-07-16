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В Москве набирался фейковый кастинг шоу «Холостяк». На место сбора приехала полиция

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:59

Неизвестные в Москве проводили фейковый отбор на шоу «Холостяк». Девушек, откликнувшихся на предложение, хотели вывезти в Подмосковье, но в дело вмешалась полиция.

Baza со слов девушки Оксаны пишет, что несколько парней раздавали листовки о кастинге на новый сезон на Арбате. В чате «кастинга» около 60 девушек и одна из якобы сотрудниц, которая отвечала на вопросы.

«Она же написала, что для кастинга все готово и 14 июля девушек, одетых в красивые коктейльные платья и с паспортами, заберут от метро „Медведково“. Куда их повезут девушка сообщить почему‑то не смогла», — сообщает Baza.

© Baza/Telegram

На назначенном месте девушек действительно ждала машина и некий Денис Колесов. В тот же момент к месту подошли настоящий сотрудник ТНТ и полицейские — за фейковым кастингом уже следила служба безопасности телеканала.

Baza выложила видео диалога настоящего и фейкового сотрудников ТНТ. Первый пытался выяснить, как называется компания, которая проводит «кастинг», и куда везут девушек.

Полиция начала проверку по заявлению представителей ТНТ. В пресс-службе телеканала напомнили, что информация обо всех проектах размещается только на официальном сайте, а кастинги проходят «абсолютно бесплатно, без нарушений личных прав и границ людей».

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