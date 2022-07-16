перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лиззо выпустила четвертый альбом «Special» 14:33
PxHere
«Ничего страшного»: правительство на время отменило обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в машинах 13:59
Экс-участники распавшихся The Maccabees собрали новую группу 86TVs 13:19
17 июля Петр Налич проведет концерт в московском Summer Stage 12:43
Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire» 11:50
Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат 10:43
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России 9:59
Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай 9:00
Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента» 2:28
В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей 1:21
Paramount+ перезапустит сериал «Мыслить, как преступник» 0:58
На политика Леонида Гозмана* завели уголовное дело за неподачу уведомления о втором гражданстве 0:05
Из соцсетей Финнеаса
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной Вчера в 23:09
В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту Вчера в 22:44
Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia» Вчера в 21:45
Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины» Вчера в 21:44
РКН ограничил доступ к сайту The Insider* Вчера в 21:30
Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода Вчера в 20:50
Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп Вчера в 20:39

Лиззо выпустила четвертый альбом «Special»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:33

Американская поп-исполнительница Лиззо выпустила четвертую пластинку «Special». Ее можно послушать здесь.

В общей сложности над треками с альбома работали порядка трех десятков продюсеров, включая звезд вроде Марка Ронсона (Леди Гага, Адель, A$AP Rocky, Queens of the Stone Age) и Майка Дина (Канье Уэст, Kid Cudi, FKA Twigs).

Всего в треклист «Special» попали 12 композиций, включая «About Damn Time» и «Grrrls» — они вышли ранее и успели стать тикток-хитами.

В последней Лиззо пришлось убрать из текста слово «spaz» — на жаргоне оно означает человека, который не может контролировать свои движения. Его относят к эйблистским оскорблениям. Исполнительница извинилась и заявила, что никогда не планировала намеренно оскорблять кого‑либо в своем творчестве.

Дебютный альбом певицы «Lizzobangers» увидел свет в 2013-м. За ним последовали пластинки «Big Grrrl Small World» (2015) и «Cuz I Love You» (2019).

О «Cuz I Love You» музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников отзывался так, назвав ее альбом прорывным: «Идеальная попытка вернуть силу в соул. Лучшие моменты — с громогласным инструментарием: к Лиззо идеально подходит термин „дива“. Это очень сильные песни, в которых минимум драмы и максимум игривости. Самые слабые моменты — где превалирует современный электронный саунд, карета становится тыквой, а Лиззо — поющей Карди Би (хоть это не самое худшее)».

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить