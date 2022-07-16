Лиззо выпустила четвертый альбом «Special»

Американская поп-исполнительница Лиззо выпустила четвертую пластинку «Special». Ее можно послушать здесь.
В общей сложности над треками с альбома работали порядка трех десятков продюсеров, включая звезд вроде Марка Ронсона (Леди Гага, Адель, A$AP Rocky, Queens of the Stone Age) и Майка Дина (Канье Уэст, Kid Cudi, FKA Twigs).
Всего в треклист «Special» попали 12 композиций, включая «About Damn Time» и «Grrrls» — они вышли ранее и успели стать тикток-хитами.
В последней Лиззо пришлось убрать из текста слово «spaz» — на жаргоне оно означает человека, который не может контролировать свои движения. Его относят к эйблистским оскорблениям. Исполнительница извинилась и заявила, что никогда не планировала намеренно оскорблять кого‑либо в своем творчестве.
Дебютный альбом певицы «Lizzobangers» увидел свет в 2013-м. За ним последовали пластинки «Big Grrrl Small World» (2015) и «Cuz I Love You» (2019).
О «Cuz I Love You» музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников отзывался так, назвав ее альбом прорывным: «Идеальная попытка вернуть силу в соул. Лучшие моменты — с громогласным инструментарием: к Лиззо идеально подходит термин „дива“. Это очень сильные песни, в которых минимум драмы и максимум игривости. Самые слабые моменты — где превалирует современный электронный саунд, карета становится тыквой, а Лиззо — поющей Карди Би (хоть это не самое худшее)».