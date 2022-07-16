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Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России

Денис Ламехов
Сегодня в 9:59

Шведская сеть товаров для дома IKEA на данный момент не сообщала о намерении продать торговые точки в России, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Его слова передает ТАСС.

«Рано что‑то говорить на эту тему», — добавил Евтухов. IKEA также не делала заявлений о перспективах закрытия магазинов, сообщив лишь, что решения по этому сегменту «остаются на паузе».

Компания приостановила работу в России в начале марта, а в середине июня сообщила о сокращении бизнеса в РФ и планах по продаже всех четырех фабрик в стране. Часть российских сотрудников шведского производителя уволят, принадлежащие ему торговые центры «Мега» продолжат работать.

Затем IKEA запустила распродажу товаров онлайн, однако сайт ретейлера работает с перебоями.

Сейчас на нем указано: «Наши товары очень хотят к вам домой, однако совершить покупку сейчас не получится, так как все интервалы для доставки и самовывоза на ближайшее время уже заняты. ​Мы снова откроем продажи на IKEA.ru после выходных — как только появятся новые интервалы».

О перспективах Zara и Inditex

Евтухов также рассказал, что испанский масс-маркет-бренд одежды Zara пока не сообщал о планах по возврату на российский рынок.

При этом у ведомства «есть желание помочь российским производителям активнее занять тот рынок, который прежде занимали коллеги из Inditex». По мнению замглавы министерства, для этого у брендов из России есть все возможности.

«При этом мы не делаем ограничений. Иностранные компании работают на нашем рынке, как и работали прежде — и китайские, и индийские производители, и турецкие. Все они всегда были представлены на нашем рынке и продолжат составлять конкурентную среду», — заявил замминистра.

О временном прекращении работы на территории России Inditex объявил также в начале марта. У компании было более 500 магазинов в стране. Помимо Zara, самые известные бренды — Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

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