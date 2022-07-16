Британский электронный музыкант Кельвин Харрис выпустил еще один сингл с готовящегося к выходу альбома «Funk Wav Bounces Vol. 2» — это продолжение проекта, где в записи каждой из песен участвуют приглашенные звездные исполнители.
На этот раз в создании трека приняли участие Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс и Холзи. Композиция получила название «Stay With Me», ее можно послушать здесь.
В треклист «Funk Wav Bounces Vol. 2» попадут и две других композиции: «New Money», которую Харрис записал с рэпером 21 Savage, а также «Potion» с участием Дуа Липы и Янг Тага.
К созданию первой части «Funk Wav Bounces» приложили руку Фрэнк Оушен, Ники Минаж, Future, Migos, Кэти Перри. Среди приглашенных артистов был и Фаррелл Уильямс. Пластинка увидела свет в 2017 году.