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Фаррелл Уильямс, Холзи и Джастин Тимберлейк — приглашенные артисты в новом треке Кельвина Харриса

Денис Ламехов
Сегодня в 16:55

Британский электронный музыкант Кельвин Харрис выпустил еще один сингл с готовящегося к выходу альбома «Funk Wav Bounces Vol. 2» — это продолжение проекта, где в записи каждой из песен участвуют приглашенные звездные исполнители.

На этот раз в создании трека приняли участие Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс и Холзи. Композиция получила название «Stay With Me», ее можно послушать здесь.

В треклист «Funk Wav Bounces Vol. 2» попадут и две других композиции: «New Money», которую Харрис записал с рэпером 21 Savage, а также «Potion» с участием Дуа Липы и Янг Тага.

К созданию первой части «Funk Wav Bounces» приложили руку Фрэнк Оушен, Ники Минаж, Future, Migos, Кэти Перри. Среди приглашенных артистов был и Фаррелл Уильямс. Пластинка увидела свет в 2017 году.

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