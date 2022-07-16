Британский электронный музыкант Кельвин Харрис выпустил еще один сингл с готовящегося к выходу альбома «Funk Wav Bounces Vol. 2» — это продолжение проекта, где в записи каждой из песен участвуют приглашенные звездные исполнители.

На этот раз в создании трека приняли участие Джастин Тимберлейк, Фаррелл Уильямс и Холзи. Композиция получила название «Stay With Me», ее можно послушать здесь.