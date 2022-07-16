«Ничего страшного»: правительство на время отменило обязательную установку «ЭРА-ГЛОНАСС» в машинах

Правительство временно отменило обязательное требование по оснащению ввозимых в Россию автомобилей системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Российские производители систем вызова экстренных служб столкнулись с перебоями в поставках комплектующих из‑за санкций, объяснили в пресс-службе кабмина. Мера будет действовать до 1 февраля 2023 года — в правительстве рассчитывают, что до этого момента производители «ЭРА-ГЛОНАСС» смогут перенастроить логистические цепочки.

О дефиците «ЭРА-ГЛОНАСС» стало известно в июне. Водители жаловались на высокие цены — 80-100 тыс. рублей вместо 5-6 тыс., а без девайся поставить автомобиль на учет в ГИБДД было нельзя.

Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев заявил «Подъему», что в решении правительства ничего страшного нет. Он «знает», что когда‑нибудь система будет работать только на российских комплектующих.

«Ничего страшного. Автомобили без ремня безопасности эксплуатируются же на дорогах России? Эксплуатируются! К примеру, „Победа“, „Волга“. Ничего страшного», — прокомментировал Масквичев отмену.