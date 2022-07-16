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Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:28

Телесеть FX представила трейлер мини-сериала «Пациент», главные роли в котором сыграли Стив Карелл («Офис», «Охотник на лис») и Доналл Глисон («Черное зеркало», «Из машины»). Он появился на ютьюб-канале компании.

Ролик раскрыл детали будущего шоу. Его действие будет развиваться вокруг личности психотерапевта Алана Штраусса и его пациента Сэма Фортнера. Последний обращается к специалисту, жалуясь на проблемы с контролем гнева.

Вскоре доктор обнаруживает, что проблемы подопечного не ограничиваются его несдержанностью и недовольством жизни. Сэм признается терапевту, что испытывает неуемное желание убивать.

Врач стремится помочь мужчине избавиться от темных желаний, но процесс работы с Сэмом оказывается непростым. Молодой человек становится угрозой не только для окружающих, но даже для самого Штраусса.

Как показывает трейлер, однажды Сэм решается на похищение человека. Жертвой психопата оказывается его собственный психотерапевт.

Психологический триллер выйдет на телеканале FX 30 августа. В сериале будет десять получасовых эпизодов. В них, помимо Карелла и Глисона, можно будет увидеть Линду Энмонд, Дэвида Алана Гриера, Лауру Ниеми, Алекса Рича и Эндрю Лидса.

Сценарий «Пациента» написали Джоэл Филдс и Джо Вайсберг. Они же выступили исполнительными продюсерами проекта наряду с Кареллом, Кэролайн Мур, Виктором Хсу и Крисом Лонгом. Последний также стал режиссером сериала вместе с Кевино Бреем и Гвинет Хордер-Пейтон.

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