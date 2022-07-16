Стриминговый сервис Paramount+ перезапустит сериал «Мыслить, как преступник» — он выходил с 2005 по 2020 год на телеканале CBS. Об этом сообщил Forbes.

В планах Paramount+ — выпустить 16-й сезон шоу, который будет состоять из десяти эпизодов. Разработкой продолжения сериала займется шоураннер предыдущих сезонов и продюсер проекта Эрика Мессер.

К своим ролям в продолжении вернутся Джо Мантенья, Кирстен Вангснесс, Адам Родригес, Эй Джей Кук, Айша Тайлер и Пэйджет Брюстер. Их героям предстоит столкнуться с новой масштабной угрозой.

В новых сериях шоу расскажет о том, как криминалисты будут выслеживать серийных убийц, объединившихся в сеть во время пандемии. Их целью будет устранить маньяков и обнаружить создателя преступной сети.

«В течение 15 сезонов „Мыслить, как преступник“ был на передовой сценарной драмы, поскольку захватывающим образом исследовал психологию преступлений. Сериал никогда не переставал расти по ходу развития, и мы более чем счастливы вернуть его в новую эру с новыми историями для нового поколения зрителей», — сказала президент Paramount+ Николь Клеменс.