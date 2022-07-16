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Эндрю Гарфилд сыграет главу Virgin Group Ричарда Брэнсона в мини-сериале «Горячий воздух»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:09

Эндрю Гарфилд получил роль основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона в мини-сериале «Горячий воздух». Снимать проект о британском предпринимателе будет режиссер «Дэдпула-2» Дэвид Литч, передает Deadline.

Написанный Джоном Крокером («Приключения Паддингтона-2») сериал основан на книге «Грязные трюки» журналиста-расследователя Мартина Грегори. В нем рассказывается история миллиардера Брэнсона и восхождения Virgin Airways.

Ричард Брэнсон
© Chatham House/Flickr

Брэнсон запустил Virgin Atlantic в 1984 году, имея в распоряжении лишь один арендованный самолет. К 1990 году компания угрожала British Airways доминированием на рынке Великобритании, когда получила места для посадок в лондонском аэропорту Хитроу. В ответ BA запустила кампанию «грязных трюков»: сотрудники использовали данные о пассажирах и выдавали себя за сотрудников VA, пытаясь получить инсайдерскую информацию о конкуренте-выскочке и убедить клиентов летать на BA.

Брэнсон пожаловался на BA в Европейскую комиссию. В ответ на это BA организовала кампанию очернению VA в СМИ. Брэнсон подал в суд, но громкое дело удалось урегулировать накануне заседания: BA принесла извинения, оплатила судебные издержки и возместила убытки VA. Брэнсон продолжил заниматься бизнесом.

Среди исполнительных продюсеров «Горячего воздуха» также числится и сам Гарфилд. Производством шестисерийного сериала займется Universal International Studios.

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