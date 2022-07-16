Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай

Причиной смерти Иваны Трамп, первой жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на управление судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Смерть наступила из‑за тупых травм туловища. Судмедэксперты отказались от дальнейших комментариев.

Два источника NYT в правоохранительных органах рассказали, что сейчас полиция изучает, не упала ли она со ступеней в своем доме на Манхэттене — Трамп нашли лежащей у подножия лестницы. Один из источников отметил, что в доме не обнаружено следов взлома.

Ивана Трамп скончалась 14 июля, ей было 73 года. У нее осталось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Жила в Австрии и Канаде, работала моделью. В середине 1970-х познакомилась с Дональдом Трампом. В 1977 году Ивана и Трамп поженились, в 1992 году они развелись.

После развода Ивана занималась предпринимательством, была дизайнером одежды и выпустила ряд книг, включая мемуары «Воспитывая Трампа» (англ. — «Raising Trump»).