перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Black Midi выпустили третью пластинку «Hellfire» 11:50
Фильм Кончаловского «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» вновь выйдет в прокат 10:43
Мобильный репортер/Агентство «Москва»
Минпромторг: IKEA не сообщала о намерении продать торговые точки в России 9:59
Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай 9:00
Стив Карелл в образе попавшего в ловушку психотерапевта в трейлере «Пациента» 2:28
В Sims 4 появится возможность выбора сексуальной ориентации персонажей 1:21
Paramount+ перезапустит сериал «Мыслить, как преступник» 0:58
На политика Леонида Гозмана* завели уголовное дело за неподачу уведомления о втором гражданстве 0:05
Из соцсетей Финнеаса
Финнеас опубликовал песню «Mona Lisa, Mona Lisa». Он посвятил ее своей возлюбленной Вчера в 23:09
В Новосибирске открыли первую школу олимпийского резерва по киберспорту Вчера в 22:44
Beabadoobee выпустила альбом «Beatopia» Вчера в 21:45
Адам Скотт присоединился к актерскому составу «Мадам Паутины» Вчера в 21:44
РКН ограничил доступ к сайту The Insider* Вчера в 21:30
Рогозин ушел из Роскосмоса, суд оправдал художницу Цветкову* и другие новости дня
Вчера в 20:54 дайджест
Блендер, лопата и робот-пылесос: забытые вещи в петербургском метро за эти полгода Вчера в 20:50
Режиссером киноверсии мультфильма «Лило и Стич» станет Дин Флейшер-Кэмп Вчера в 20:39
С сайта Роскосмоса пропала страница с песнями Рогозина Вчера в 20:31
Сотрудников Кроноцкого заповедника осудили за растрату около 455 млн рублей Вчера в 19:24
Платежная система «Мир»/YouTube
Карты «Мир» начали принимать в Южной Корее Вчера в 19:20
Москва стала лидером в рейтинге российских городов по «индексу шаурмы» Вчера в 19:10

Причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай

Денис Ламехов
Сегодня в 9:00

Причиной смерти Иваны Трамп, первой жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на управление судмедэкспертизы Нью-Йорка.

Смерть наступила из‑за тупых травм туловища. Судмедэксперты отказались от дальнейших комментариев.

Два источника NYT в правоохранительных органах рассказали, что сейчас полиция изучает, не упала ли она со ступеней в своем доме на Манхэттене — Трамп нашли лежащей у подножия лестницы. Один из источников отметил, что в доме не обнаружено следов взлома.

Ивана Трамп скончалась 14 июля, ей было 73 года. У нее осталось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик.

Ивана Трамп (в девичестве Зельничкова) родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Жила в Австрии и Канаде, работала моделью. В середине 1970-х познакомилась с Дональдом Трампом. В 1977 году Ивана и Трамп поженились, в 1992 году они развелись.

После развода Ивана занималась предпринимательством, была дизайнером одежды и выпустила ряд книг, включая мемуары «Воспитывая Трампа» (англ. — «Raising Trump»).

События недели на afisha.ru
триллер
Открытое море: Монстр глубины
На девушек в отпуске в море нападает огромная белая акула
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Забытое чудо
Школьники случайно попадают во времена татаро-монгольского ига
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
живопись
Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых
«Идеальный музей» актуального французского и русского искусства рубежа XIX и ХХ веков
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить