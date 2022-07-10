Блокировка Die Welt, петиция об однополых браках на Украине и другие новости дня

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого издания Die Welt. В СМИ предположили, что это может быть связано с трудоустройством журналистки Марины Овсянниковой, известной по пацифистской акции в эфире телепрограммы «Время».

В Нижнем Новгороде активиста Алексея Поднебесного оштрафовали за написание слова «спецоперация» в кавычках на 30 тыс. рублей. Мужчину привлекли по статье о дискредитации ВС России после поста в соцсетях.

Члены фракции ЛДПР в Госдуме предложили отказаться от термина «президент». Они считают, что лучше использовать слово «правитель» или выражение «глава государства», поскольку они «понятнее русскому уху».

Украинские власти рассмотрят петицию о легализации однополых браков в стране. Документ поддержали 25 тыс. человек чуть более чем за месяц — это обязывает президента принять петицию во внимание.

Французский политик по ошибке назвал геймдизайнера Хидео Кодзиму убийцей экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Студии Кодзимы пришлось попросить прекратить распространять дезинформацию.

Бывшая глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра. В данный момент она является младшим министром по торговой политике.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что уйдет в отставку 13 июля. Он принял такое решение, после того как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию и офис.

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о полном выздоровлении после трансплантации костного мозга два года назад. Создатель «Тинькофф Банка» лечился от острого миелоидного лейкоза.

Экономист Сергей Гуриев стал проректором парижского Института политических исследований. Он начал преподавать в Sciences Po в 2013 году, после отъезда из России в связи с обысками по делу ЮКОСа.

В Москве запланировали открыть Аллею Славы российских музыкантов. На ней установят бронзовые бюсты Федора Шаляпина, Иосифа Кобзона, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Юрия Шатунова и Жанны Фриске.

Канадский певец Шон Мендес прервал свое мировое турне из‑за психологических проблем. Артист заявил, что вернется к выступлениям через три недели.

Мариинский театр анонсировал запуск собственной стриминговой платформы. На ней появятся записи спектаклей и концертов, а с осени также начнутся онлайн-трансляции мероприятий.

Футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» и вновь стал обладателем Суперкубка России. Для петербургской команды этот триумф уже седьмой.