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Жюльет Бинош и Морган Фриман пытаются спасти девочку в трейлере «Райского шоссе» 19:38
Блокировка Die Welt, петиция об однополых браках на Украине и другие новости дня
18:59 дайджест
Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра 17:32
Кипр потеряет свыше 600 млн евро из‑за отсутствия российских туристов 16:56
Хирург крикнул на корпоративе «Слава Украине!». На него составили протокол о дискредитации армии 16:49
Markus Spiske/Unsplash
«Понятнее русскому уху»: в Госдуме предложили заменить термин «президент» на «правитель» 16:17
Шон Мендес взял паузу во время мирового турне из‑за психологических проблем 16:08
Рианна стала самым читаемым в Twitter миллиардером. Она обогнала Илона Маска 15:25
Жителя Нижнего Новгорода обвинили в дискредитации армии из‑за кавычек в слове «спецоперация» 14:58
У Мариинского театра появится собственная стриминговая платформа 14:38
Олег Тиньков рассказал, что полностью вылечился от лейкоза 14:12
Vadim Babenko/Unsplash
Петербург возглавил рейтинг самых дорогих для жизни городов России 13:36
Сергея Гуриева назначили проректором парижского Института политических исследований 12:41
РКН заблокировал сайт немецкого издания Die Welt 12:09
В Москве откроют Аллею Славы, посвященную Высоцкому, Шатунову, Цою и другим музыкантам 10:14
Спикер парламента Шри-Ланки объявил об отставке президента 10:00
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«Зенит» обыграл «Спартак» и в седьмой раз взял Суперкубок 9:30
В России смертность от наркотиков выросла на 37% Вчера в 20:56
Украинские власти рассмотрят петицию о легализации однополых браков Вчера в 20:43
Хидео Кодзима по ошибке стал убийцей экс-премьера Японии в соцсетях Вчера в 19:15
Дайджест

Блокировка Die Welt, петиция об однополых браках на Украине и другие новости дня

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

Роскомнадзор заблокировал сайт немецкого издания Die Welt. В СМИ предположили, что это может быть связано с трудоустройством журналистки Марины Овсянниковой, известной по пацифистской акции в эфире телепрограммы «Время».

В Нижнем Новгороде активиста Алексея Поднебесного оштрафовали за написание слова «спецоперация» в кавычках на 30 тыс. рублей. Мужчину привлекли по статье о дискредитации ВС России после поста в соцсетях.

Члены фракции ЛДПР в Госдуме предложили отказаться от термина «президент». Они считают, что лучше использовать слово «правитель» или выражение «глава государства», поскольку они «понятнее русскому уху».

Украинские власти рассмотрят петицию о легализации однополых браков в стране. Документ поддержали 25 тыс. человек чуть более чем за месяц — это обязывает президента принять петицию во внимание.

Французский политик по ошибке назвал геймдизайнера Хидео Кодзиму убийцей экс-премьер-министра Синдзо Абэ. Студии Кодзимы пришлось попросить прекратить распространять дезинформацию.

Бывшая глава Минобороны Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра. В данный момент она является младшим министром по торговой политике.

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса заявил, что уйдет в отставку 13 июля. Он принял такое решение, после того как тысячи протестующих ворвались в его резиденцию и офис.

Бизнесмен Олег Тиньков рассказал о полном выздоровлении после трансплантации костного мозга два года назад. Создатель «Тинькофф Банка» лечился от острого миелоидного лейкоза.

Экономист Сергей Гуриев стал проректором парижского Института политических исследований. Он начал преподавать в Sciences Po в 2013 году, после отъезда из России в связи с обысками по делу ЮКОСа.

В Москве запланировали открыть Аллею Славы российских музыкантов. На ней установят бронзовые бюсты Федора Шаляпина, Иосифа Кобзона, Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, Юрия Шатунова и Жанны Фриске.

Канадский певец Шон Мендес прервал свое мировое турне из‑за психологических проблем. Артист заявил, что вернется к выступлениям через три недели.

Мариинский театр анонсировал запуск собственной стриминговой платформы. На ней появятся записи спектаклей и концертов, а с осени также начнутся онлайн-трансляции мероприятий.

Футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» и вновь стал обладателем Суперкубка России. Для петербургской команды этот триумф уже седьмой.

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