Жителя Нижнего Новгорода обвинили в дискредитации армии из‑за кавычек в слове «спецоперация»

Активист из Нижнего Новгорода Алексей Поднебесный рассказал изданию Sota, что его оштрафовали на 30 тыс. рублей по статье о дискредитации ВС России из‑за поста в соцсетях, в котором он написал слово «спецоперация» в кавычках.

Решение вынес Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода еще в июне. Сейчас активист получил постановление на руки, в нем говорится, что кавычки в посте Поднебесного «безусловно свидетельствует об ироническом, противоположном, пренебрежительном значении вышеуказанного слова».

Речь идет о комментарии в группе в соцсети «ВКонтакте», в котором он заявил, что денег, потраченных российскими властями на один день «спецоперации» на Украине, хватит на то, чтобы обеспечить все дома в Нижнем Новгороде горячим водоснабжением.

В своем комментарии Sota Поднебесный отметил, что решение «было вынесено за 2 минуты, а принадлежность комментария ему суд даже не пытался доказать».