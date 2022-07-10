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Спикер парламента Шри-Ланки объявил об отставке президента

Виктория Шанина
Сегодня в 10:00

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена заявил, что президент страны Готабая Раджапакса планирует уйти в отставку 13 июля. Об этом сообщает AP News.

«Он [президент] попросил меня сообщить стране, что он уйдет в отставку в среду, 13-го, потому что необходимо мирно передать власть», — сказал спикер.

Соответствующее объявление он сделал после того, как тысячи протестующих ворвались в резиденцию и офис президента Шри-Ланки, требуя его отставки. Сам Раджапакса заранее покинул здание.

Позже протестующие ворвались в дом премьер-министра Ранила Викрамасингхе, который объявил о готовности уйти в отставку. Они подожгли здание, где в этот момент был Викрамасингхе, неизвестно.

Давление на действующую власть Шри-Ланки вызвано тяжелейшем экономическим кризисом в стране. В июне инфляция превысила 54%, возникли проблемы с импортом товаров — людям не хватает продуктов питания, топлива и лекарств.

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