«Зенит» обыграл «Спартак» и в седьмой раз взял Суперкубок

Счет на открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев на 29-й минуте. Следом два гола забили форвард Малком и полузащитник Вендел. Финальный, четвертый мяч забросил Матео Кассьерра в добавленное ко второму тайму время.

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Как отмечает РИА «Новости», «Зенит» взял Суперкубок в седьмой раз за свою историю и третий раз подряд. Столько же трофеев у московского ЦСКА — эти два клуба теперь делят первое место по числу побед в турнире.

Кроме того, это сотая победа «Зенита» под руководство Сергея Семака. Он возглавляет петербургский футбольный клуб с мая 2018 года.