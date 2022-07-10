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«Зенит» обыграл «Спартак» и в седьмой раз взял Суперкубок

Виктория Шанина
Сегодня в 9:30

Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл московский «Спартак» и стал обладателем Суперкубка России по футболу. Об этом сообщает «Чемпионат».

Матч прошел на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Счет на открыл нападающий «Зенита» Иван Сергеев на 29-й минуте. Следом два гола забили форвард Малком и полузащитник Вендел. Финальный, четвертый мяч забросил Матео Кассьерра в добавленное ко второму тайму время.

Как отмечает РИА «Новости», «Зенит» взял Суперкубок в седьмой раз за свою историю и третий раз подряд. Столько же трофеев у московского ЦСКА — эти два клуба теперь делят первое место по числу побед в турнире.

Кроме того, это сотая победа «Зенита» под руководство Сергея Семака. Он возглавляет петербургский футбольный клуб с мая 2018 года.

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