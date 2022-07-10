«Понятнее русскому уху»: в Госдуме предложили заменить термин «президент» на «правитель»

Члены фракции ЛДПР в Госдуме предложили перестать называть первое лицо страны президентом и ввести вместо этого термин «правитель». Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению депутатов, это необходимо сделать, чтобы не использовать иностранное слово. «В нашей стране это по историческим меркам вообще новое слово, и, пока оно не укоренилось окончательно, можно его спокойно заменить», — сказали они.

Либерал-демократы считают, что альтернативой может стать не только слово «правитель», но и словосочетание «глава государства». «И то, и другое понятнее русскому уху», — заявили в ЛДПР.

«Название должности главы государства всегда нас смущало. Термин „президент“ в значении главы исполнительной власти впервые использовался лишь в конце XVIII века в США, и много позже расползся по всему миру», — пояснили во фракции.

Депутаты считают, что «президент 1991 года и президент нынешний — это два разных по статусу лица». Они уже предлагали заменить термин в ходе работы над поправками в Конституцию, но тогда их пожелание не было учтено.