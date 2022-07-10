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У Мариинского театра появится собственная стриминговая платформа

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:38

Мариинский театр запустит собственную стриминговую платфому. На ней можно будет посмотреть записи спектаклей и концертов, состоявшихся на сцене театра. Об этом сообщил ТАСС.

Сервис будет запущен 28 июля. В пресс-службе театра пояснили, что открытие стриминговой платформы «завершит 239-й театральный сезон». Работа над ней длилась в течение года.

«Контент платформы будет регулярно дополняться, а с осени на нем планируется транслировать некоторые события Мариинского в режиме онлайн», — рассказали в театре.

Реководитель цифровой трансформации Мариинского театра Михаил Скобенко отметил, что создание собственного стриминга стало решением вопросов авторских прав, которые усложняли организацию трансляций на сторонних ресурсах.

«Создание своего ресурса — оптимальное решение с точки зрения права и законодательства, и финансовых условий. В будущем это могло бы стать отраслевым решением для организаций культуры», — считает Скобенко.

С помощью нового сервиса спектакли театр смогут увидеть жители регионов России. Видеоверсии постановок востребованы среди аудитории, которая не может посетить театр, добавили в Мариинском.

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