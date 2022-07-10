Шон Мендес взял паузу во время мирового турне из‑за психологических проблем

Канадский певец Шон Мендес посреди мирового турне Wonder объявил, что должен сделать перерыв на три недели. Об этом пишет Variety со ссылкой на заявление самого артиста в соцсетях.

«Я гастролирую с 15 лет, и, честно говоря, всегда было трудно быть вдали от друзей и семьи. Спустя несколько лет без разъездов я подумал, что готов нырнуть обратно, но это решение было преждевременным, и, к сожалению, дорога и нагрузка догнали меня, я достиг переломного момента», — написал Мендес.

По словам певца, перед тем как принять это решение, он посоветовался с близкими и врачами. Сейчас ему нужно позаботиться о своем ментальном здоровье. Как только появятся новости, он сообщит.

Тур Шона Мендеса Wonder стартовал 27 июня в Портленде, штат Орегон. Предполагалось, что артист будет гастролировать по США до октября, а в мае 2023-го поедет в Великобританию и Европу.