В Москве откроют аллею славы, посвященную Высоцкому, Шатунову, Цою и другим музыкантам

Этой осенью в Москве планируют открыть аллею славы, посвященную российским музыкантам разных эпох. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на инициатора проекта Оксану Бондареву.

На аллее установят 10 бронзовых бюстов, выполненных художником Салаватом Щербаковым. Предполагается, что скульптуры охватят более чем 100-летнюю историю российской музыки.

«Александр Вертинский, Федор Шаляпин, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Владимир Высоцкий, Людмила Зыкина и многие другие имена, получившие признание и славу при жизни, будут увековечены в бронзе в лучшие годы своего творческого расцвета, чтобы напоминать поклонникам о том, что настоящее искусство бессмертно и продолжает жить вне времени и пространства», — заявила Бондарева.

Также на аллее появятся бюсты Жанны Фриске, Юрия Шатунова и Виктора Цоя.

«Музыка — это великая сила, что помогает нам вернуться в прошлое или оказаться в невероятном будущем, благодаря авторам и исполнителям. Этим проектом мы хотим не только увековечить память великих творцов, но и сохранить их для людей, для тех поколений, которые будут жить в этом мире уже после нас», — добавила Оксана Бондарева.