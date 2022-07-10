Олег Тиньков рассказал, что полностью вылечился от лейкоза

Бизнесмен Олег Тиньков, которому три года назад диагностировали острый миелоидный лейкоз, рассказал о своем полном выздоровлении. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте в запрещенной соцсети.

После трансплантации бизнесмену костного мозга прошло ровно два года. На днях ему пришли результаты последнего молекулярного теста, который показал, что у него наступила полная ремиссия.

Однако в качестве «платы за ремиссию» у него диагностировали реакцию «трансплантат против хозяина» глаз.

«Пишу в основном для тех, кто проходит или у кого только диагностировали лейкемию, лимфому, миелому и прочие кровяные раки — страшные болезни, но излечится можно, но очень трудно, я знаю, но верьте», — написал Тиньков.

Он передал благодарности семье и врачам, а также напомнил о Фонде семьи Тиньковых и организации «Лейкозу — нет», которые помогают пациентам и покупают современное оборудование в удаленные клиники по всей России.

О том, что у Тинькова нашли острую форму лейкемии, он рассказал в марте 2020 года. К тому момент бизнесмен уже прошел несколько курсов химиотерапии — диагноз был поставлен в 2019-м.