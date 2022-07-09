Хидео Кодзима по ошибке стал убийцей экс-премьера Японии в соцсетях

8 июня французский политик Дамьен Рье обвинил в убийстве Абэ «ультралевых» и прикрепил к своему посту три снимка Кодзимы: на одном «обвиняемый» стоит с портретом Че Гевары, на другом — с сумкой с изображением кубинского революционера и в футболке с Джокером.

Хидео Кодзиму по ошибке приняли за убийцу бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ , который скончался от огнестрельного ранения накануне. Студии геймдизайнера пришлось попросить прекратить распространять дезинформацию.

После этого некоторые пользователи из Франции стали постить фотографии Кодзимы с обвинениями в убийстве Абэ. Затем фейк перехватили арабские СМИ, а один греческий телеканал показал создателя игр в своем репортаже.

Настоящего убийцу зовут Тэцуя Ямагами, он бывший моряк японских Сил самообороны. Мужчина рассказал, что изначально планировал нападение на другого человека, но позже изменил свое решение.

По данным PlayStation LifeStyle, дезинформацию об «убийце Кодзиме» могли запустить ради шутки на анонимном форуме 4chan, и геймдизайнер может вполне обоснованно судиться с автором фейка. На следующий день студия Kojima Productions действительно пригрозила создателю ложной информации судебным иском.