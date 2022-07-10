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Сергея Гуриева назначили проректором парижского Института политических исследований

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:41

Российский экономист Сергей Гуриев стал проректором Института политических исследований (Sciences Po), расположенного в Париже. Об этом сообщили на сайте учебного заведения.

Гуриев займется, по словам представителей вуза, «развитием Sciences Po в качестве исследовательского университета мирового класса». «Он будет активно участвовать в управлении учреждением», — добавили в Институте.

«Это назначение должно значительно усилить синергию между образовательным и исследовательскими процессами, в соответствии с практикой лучших международных университетов», — сказали в Sciences Po.

В университете отметили, что «назначение профессора Гуриева является результатом беспрецедентного процесса отбора» и отражает «внешние перспективы и международную привлекательность Sciences Po, где почти половина из 15 тыс. студентов — иностранцы».

Сергей Гуриев, в прошлом ректор Российской экономической школы в Москве, покинул Россию в 2013 году после обысков по делу ЮКОСа. Вскоре он стал преподавать в Science Po. В 2019 году Гуриева назначили научным руководителем магистерских и докторских программ в Sciences Po.

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