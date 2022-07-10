Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Бывшая министр обороны Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом она сообщила в твиттере.
В данный момент Мордонт занимает пост младшего министра по торговой политике Великобритании. До этого она возглавляла министерство обороны страны, правда в течение лишь трех месяцев в 2019 году.
Мордонт служила на флоте и звании младшего лейтенанта, в 2021 года она получила почетное капитанское звание. До того, как стать первой в истории Великобритании женщиной-министром обороны, была министром по делам женщин и равных возможностей.
«Наше лидерство должно измениться. Оно должно стать меньше о лидере и гораздо больше о корабле», — заявила Мордонт, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра.
Борис Джонсон принял решение об отставке 7 июля. Он покинет пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии после скандала, связанного с обвинениями заместителя главного партийного организатора тори Криса Пинчера, который домогался двоих мужчин в состоянии алкогольного опьянения.
Даунинг-стрит признал, что Джонсон был в курсе обвинений против Пинчера еще в 2019 году, но, тем не менее, назначил его на правительственный пост в феврале 2020-го. Кроме того, Джонсон сам подвергся критике из‑за несоблюдения антикоронавирусных мер: премьер устраивал вечеринки на Даунинг-стрит во время карантина.