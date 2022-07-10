Экс-глава Минобороны Великобритании выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра

Бывшая министр обороны Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. Об этом она сообщила в твиттере.

В данный момент Мордонт занимает пост младшего министра по торговой политике Великобритании. До этого она возглавляла министерство обороны страны, правда в течение лишь трех месяцев в 2019 году.

Мордонт служила на флоте и звании младшего лейтенанта, в 2021 года она получила почетное капитанское звание. До того, как стать первой в истории Великобритании женщиной-министром обороны, была министром по делам женщин и равных возможностей.

«Наше лидерство должно измениться. Оно должно стать меньше о лидере и гораздо больше о корабле», — заявила Мордонт, объявляя о выдвижении своей кандидатуры на пост премьер-министра.