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РКН заблокировал сайт немецкого издания Die Welt

Виктория Шанина
Сегодня в 12:09

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкого издания Die Welt на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.

Соответствующее решение Генпрокуратуры вынесла 9 июля на основании статьи 15.3 федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно закону, доступ ограничивается к сайтам, которые содержат материалы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением порядка. Кроме того, блокируются сайты с материалами иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Как отмечает Би-би-си, причины блокировки Die Welt неизвестны. Все публикации на сайте газеты выходили на немецком языке.

Издание предположило, что это может быть связано с тем, что в Die Welt работала журналистка Марина Овсянникова, известная по пацифистской акции в эфире программы «Время». Неделю назад она сообщила, что ее трехмесячный контракт с газетой подошел к концу.

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