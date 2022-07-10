РКН заблокировал сайт немецкого издания Die Welt

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт немецкого издания Die Welt на территории России. Об этом свидетельствуют данные сервиса РКН по проверке ограничения доступа к сайтам.

Соответствующее решение Генпрокуратуры вынесла 9 июля на основании статьи 15.3 федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно закону, доступ ограничивается к сайтам, которые содержат материалы с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением порядка. Кроме того, блокируются сайты с материалами иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Как отмечает Би-би-си, причины блокировки Die Welt неизвестны. Все публикации на сайте газеты выходили на немецком языке.

Издание предположило, что это может быть связано с тем, что в Die Welt работала журналистка Марина Овсянникова, известная по пацифистской акции в эфире программы «Время». Неделю назад она сообщила, что ее трехмесячный контракт с газетой подошел к концу.