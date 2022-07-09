Украинские власти рассмотрят петицию о легализации однополых браков

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит петицию о легализации однополых браков в стране. Он обязан сделать это по закону, потому что петиция набрала 25 тыс. голосов — чуть более чем за месяц.

«Сейчас каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, как и у традиционных пар», — написала автор петиции Анастасия Совненко.

AP отмечает, что большинство стран Центральной и Восточной Европы не готовы легализовать однополые браки. В странах на западе Европы такие союзы не разрешили только Италия и Лихтенштейн.

В России однополые браки не разрешены. В обновленной Конституции прописано, что «брак является союзом мужчины и женщины».