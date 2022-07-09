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В России смертность от наркотиков выросла на 37% 20:56
Украинские власти рассмотрят петицию о легализации однополых браков 20:43
Netflix купил права на трансляцию «Фаворитки» с Джонни Деппом. Стриминг проспонсирует съемки фильма 19:56
Хидео Кодзима по ошибке стал убийцей экс-премьера Японии в соцсетях 19:15
Маск расхотел покупать Twitter, «Паразиты» снова в прокате и другие новости дня
19:05 дайджест
The Strokes позвали фанатку на сцену, чтобы она спела «Ode To The Mets» вместо Джулиана Касабланкаса 17:43
Вассерман назвал Екатеринбург «центром однополых отношений» в России. Ему ответил губернатор региона 16:57
Death Cab For Cutie живьем сыграли еще не вышедшую песню «From Here To Forever» 16:46
Медведев написал новый пост в телеграм-канале. Он рассказал, какой «должна быть Великая Россия» 15:59
Flume/YouTube
Mount Kimbie записали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces» 15:46
Ленту «Паразиты» Пона Чжун Хо вновь покажут в российских кинотеатрах 15:12
Актер Пол Радд отправил шлем Человека-муравья школьнику, которого расстроили одноклассники 14:58
Tyler, the Creator обвинил музыкантов, с которыми работал ранее, в продаже его неизданных треков 14:29
Экс-мэр Архангельска придумал «Русофоболокатор». Узнайте, что это вообще такое 13:28
«Серый человек» братьев Руссо обзавелся новым тизером. Фильм покажут уже 22 июля 12:35
metricmusic/YouTube
Metric выпустили восьмой альбом «Formentera» 12:35
Фильм «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая выйдет в повторный прокат в России 11:26
СМИ: убийца Абэ заявил, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы 10:06
Умер актер Тони Сирико, известный по роли Поли Галтиери в «Клане Сопрано» 9:18
Илон Маск отказался покупать Twitter 2:17
Дайджест

Маск расхотел покупать Twitter, «Паразиты» снова в прокате и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:05

Илон Маск намерен отказаться от покупки Twitter, хотя срыв сделки ему обойдется в 1 млрд долларов. По словам юристов бизнесмена, соцсеть так и не предоставила ему информацию о количестве ботов на платформе.

Убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ рассказал, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы, но затем выбрал своей мишенью политика, так как считал его причастным к ней. Тэцуя Ямагами (так зовут преступника) добавил, что мотивом убийства не была политическая деятельность Абэ.

В возрасте 79 лет умер актер Тони Сирико, известный по роли Поли Гуальтиери в «Клане Сопрано». Он скончался в доме престарелых во Флориде, в последние годы страдал от деменции.

Российская «спецоперация» на территории Украины привела к тому, что с Россией «стали считаться по-настоящему», считает Дмитрий Медведев. Политик привел «дворовый» пример и объяснил, какой «должна быть великая Россия».

Экс-мэр Архангельска и автор «Русской колы» Александр Донской готовится представить «Русофоболокатор». Это рейтинг стран, где лучше всего и хуже всего «относятся к русским». Для этого опросили несколько десятков человек в разных странах.

Анатолий Вассерман назвал Екатеринбург одним из «центров однополых отношений» наравне с Москвой и Петербургом. Ему ответил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Джонни Депп пожертвовал на благотворительность 800 тыс. долларов, заработанные на продаже NFT его картин. Актер перечислил деньги организации, инвестирующей в экологические проекты, и трем фондам, помогающим больным детям.

Tyler, The Creator обвинил двоих музыкантов, с которыми работал на заре Odd Future, в продаже его ранних неизданных треков. По словам рэпера, в подборке содержались «двухминутные заготовки» песен, а ее цена составила «пару сотен долларов».

Канадские инди-ветераны Metric (вы можете помнить их по хитам нулевых «Dead Disco» и «Help I’m Alive») выпустили свой восьмой альбом «Formentera». На пластинке девять треков, открывает ее десятиминутная композиция «Doomscroller».

Британцы Mount Kimbie записали ремикс на заглавную композицию с недавнего альбома австралийского электронщика Flume «Palaces». Голос лидера Blur и Gorillaz Деймона Албарна в песне по-прежнему звучит — однако теперь это рэп-трек.

В российский прокат вернутся «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая и «Паразиты» Пона Чжун Хо. Первый фильм зрители увидят в разрешении 4К.

«Серый человек» братьев Руссо обзавелся новым тизером. Премьера фильма с Райаном Гослингом и Крисом Эвансом на Netflix запланирована на 22 июля.

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