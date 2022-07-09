Экс-мэр Архангельска придумал «Русофоболокатор». Узнайте, что это вообще такое

Бывший мэр Архангельска Александр Донской объявил о создании «Русофоболокатора». С его помощью русские или россияне смогут выбрать страну для визита, рассказал он местному изданию 29.ru.

«Русофоболокатор» — это рейтинг стран, где лучше всего и хуже всего «относятся к русским». По словам Донского, идея создания такого списка пришла ему в голову после того, как «один человек сказал, что, как только началась спецоперация, ему пришлось представляться украинцем, чтобы не вступать в длительные диалоги о политике и не подвергаться критике».

Разработкой «Русофоболокатора» занимались «специально нанятые аналитики», которые опросили несколько десятков человек в разных странах. При этом из заметки не совсем остается ясным, для кого предназначен список — для всех россиян или только для русских.

Презентовать «Русофоболокатор» Донской хочет примерно в то же время, когда пройдет дегустация его «Русской колы».

29.ru сообщает, что Донской получил роль мэра города в готовящемся фильме «Брат-3», который снимет режиссер Валерий Переверзев. В конце прошлого года бывший политик предложил переименовать Архангельск в Путинград, а также объявил конкурс на лучший герб города и даже выбрал победителя.