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Вассерман назвал Екатеринбург «центром однополых отношений» в России. Ему ответил губернатор региона

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на высказывание депутата Госдумы и магистра телеигры «Своя игра» Анатолию Вассерману о том, что Екатеринбург — один из «центров однополых отношений».

Ранее Вассерман в интервью ФАН заявил, что, «насколько нам известно, центрами однополых отношений являются именно мегаполисы». «В России это, прежде всего, Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург», — добавил он.

Куйвашев, в свою очередь, пригласил депутата посетить Екатеринбург.

«Что ж, с одной стороны приятно, что Екатеринбург поставили в один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Не зря мы считаем себя третьей столицей. С другой стороны, магистр „Своей игры“ в очередной раз доказал, что эрудиция и ум — разные вещи. Как он сделал вывод о городе, где каждый год растет число многодетных семей, мне не понятно», — написал Куйвашев.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» По его мнению, «с выходом из Совета Европы ушли в прошлое требования узаконить в России однополые браки». В этом с ним согласился и Вассерман.

В июне Куйвашев защищал директрису лицея, которую раскритиковали за «ЛГБТ-танец» учеников (так его назвал телеведущий Владимир Соловьев).

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