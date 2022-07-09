перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Фильм «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая выйдет в повторный прокат в России 11:26
СМИ: убийца Абэ заявил, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы 10:06
Умер актер Тони Сирико, известный по роли Поли Галтиери в «Клане Сопрано» 9:18
Илон Маск отказался покупать Twitter 2:17
Джонни Депп пожертвовал на благотворительность 800 тыс. долларов. Он заработал их на NFT 1:28
The Upcoming/YouTube
Фильм «Капитан Америка 4» снимет Джулиус Она — автор «Парадокса Кловерфилда» и «Люса» 0:13
«Не смотрите наверх», «Бэтмен» и «Финч»: стали известны самые популярные у пиратов фильмы 2022 года Вчера в 23:24
«Картошка есть — и точка»: в Минсельхозе заявили, что российский рынок обеспечен картофелем Вчера в 23:11
Бывшего вице-мэра Курска осудили на девять лет за вымогательство и связи с криминальной группой Вчера в 22:46
Росстат впервые за всю историю наблюдений зафиксировал дефляцию по итогам июня Вчера в 22:24
Кадр из сериала «Твин Пикс»
Умер актер из «Твин Пикса» Ленни фон Долен Вчера в 21:47
Сервис аренды одежды подал в суд на Канье Уэста. Артист задолжал компании 400 тыс. долларов Вчера в 21:46
Игра It Takes Two разошлась тиражом в 7 млн копий Вчера в 21:17
В сети опубликовали сник-пик сериала «Властелин Колец: Кольца власти» Вчера в 21:03
Убийство экс-премьера Японии, отмена моратория на казнь в ДНР и другие новости дня
Вчера в 20:56 дайджест
Мундепа Алексея Горинова приговорили к семи годам тюрьмы за фейки об армии Вчера в 19:59
Вячеслав Володин выступил за запрет «пропаганды нетрадиционных ценностей» Вчера в 18:45
Джонни Депп выпустил сингл «The Death and Resurrection Show» Вчера в 18:37
Наоми Кэмпбелл получила почетную докторскую степень за вклад в развитие модной индустрии Вчера в 18:12
Fashion Factory School/YouTube
Умерла основательница школы Fashion Factory Людмила Норсоян Вчера в 18:00

Фильм «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая выйдет в повторный прокат в России

Денис Ламехов
Сегодня в 11:26

14 июля компания «Иноекино» выпустит фильм китайского режиссера Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Зрители увидят 4К-реставрацию, созданную под контролем Карвая в 2020 году. Все сеансы пройдут на китайском языке (кантонский диалект) с русскими субтитрами.

Фильм принято считать прорывным для Карвая. Он снял его во время двухмесячного перерыва в работе над «Прахом времен» — съемки этой ленты оказались тяжелыми и изматывающими.

На создание картины ушло всего шесть недель. Карвай выбрал спонтанный метод работы и снимал днем сцены, содержание которых было прописано прошедшей ночью. «Я снял Чунгкингский экспресс так, как я бы сделал студенческую работу», — рассказывал режиссер.

Фильм разделен на две новеллы (изначально их было три, но третья стала отдельной лентой «Падшие ангелы»), связанные между собой только местом действия. Это комплекс зданий Chungking Mansions в Гонконге и расположенная там закусочная Midnight Express.

Новеллы рассказывают о двух полицейских, переживающих окончание отношений со своими партнершами. Первый решает, что влюбится в первую же женщину, которую увидит в баре. Второго начинает преследовать работница упомянутой закусочной.

Детали проката — на сайте компании «Иноекино».

События недели на afisha.ru
шансон
Григорий Лепс
Крайне популярный в народе исполнитель нового шансона
комедия
Булки
Кристина Асмус находит приключения на свои булки в Шри-Ланке
хип-хоп
Jah Khalib
Ключевое лицо казахской волны хип-хопа
мультфильм
Побег из космоса
Продолжение приключений одного дружелюбного медведя
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире
мелодрама
Первая любовь
Пара школьников влюбляется друг в друга и сильно от этого страдает
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить