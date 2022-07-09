Фильм «Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая выйдет в повторный прокат в России

Зрители увидят 4К-реставрацию, созданную под контролем Карвая в 2020 году. Все сеансы пройдут на китайском языке (кантонский диалект) с русскими субтитрами.

14 июля компания «Иноекино» выпустит фильм китайского режиссера Вонга Карвая «Чунгкингский экспресс» в повторный прокат в России. Сообщение об этом появилось в официальной группе кинопрокатчика во «ВКонтакте».

Фильм принято считать прорывным для Карвая. Он снял его во время двухмесячного перерыва в работе над «Прахом времен» — съемки этой ленты оказались тяжелыми и изматывающими.

На создание картины ушло всего шесть недель. Карвай выбрал спонтанный метод работы и снимал днем сцены, содержание которых было прописано прошедшей ночью. «Я снял Чунгкингский экспресс так, как я бы сделал студенческую работу», — рассказывал режиссер.

Фильм разделен на две новеллы (изначально их было три, но третья стала отдельной лентой «Падшие ангелы»), связанные между собой только местом действия. Это комплекс зданий Chungking Mansions в Гонконге и расположенная там закусочная Midnight Express.

Новеллы рассказывают о двух полицейских, переживающих окончание отношений со своими партнершами. Первый решает, что влюбится в первую же женщину, которую увидит в баре. Второго начинает преследовать работница упомянутой закусочной.

Детали проката — на сайте компании «Иноекино».