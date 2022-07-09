Ленту «Паразиты» Пона Чжун Хо вновь покажут в российских кинотеатрах

Триллер южнокорейского режиссера Пона Чжун Хо «Паразиты» выйдет в повторный прокат в России 4 августа. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

За дистрибуцию отвечает кинокомпания «Про:взгляд». Точный список городов и кинотеатров, где будут транслировать картину, пока не обнародован.

В центре повествования «Паразитов» — история бедной корейской семьи. Однажды старший из сыновей получает должность репетитора в богатой семье и начинает решать проблемы своих родственников.

«Разговор, как сразу понятно, пойдет на излюбленные темы Пона: социальное неравенство, изъяны капитализма, классовая борьба», — писал в своей рецензии Станислав Зельвенский.