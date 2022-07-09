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Джонни Депп пожертвовал на благотворительность 800 тыс. долларов. Он заработал их на NFT 1:28
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Джонни Депп пожертвовал на благотворительность 800 тыс. долларов. Он заработал их на NFT

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:28

Американский актер Джонни Депп пожертвовал заработанные на продаже NFT своих картин деньги на благотворительность. Сумма пожертвования составила 800 тыс. долларов. Об этом сообщил твиттер-аккаунт Never Fear Truth.

Средства от кинозвезды получили четыре организации: The Footprint Coalition, инвестирующая в экологические и природоохранные проекты, а также три фонда, помогающие больным детям.

«Мы признательны и очень благодарны сообществу Never Fear Truth за это огромное достижение, сделавшее этот проект одной из самых крупных благотворительных продаж NFT на сегодняшний день», — сказали представители Деппа.

Актер рассказал о намерении продать свои картины в виде NFT в январе. Тогда Депп пообещал продать 11111 копий, среди них должны были быть портреты Хита Леджера, Тима Бертона, Элизабет Тейлор, Марлона Брандо.

Депп заявил, что перечислит четверть денег от продаж лотов на благотворительность. В его планах было поддержать детские больницы в Лос-Анджелесе и Лондоне, а также перечислить деньги в фонд Элизабет Тейлор по борьбе со СПИДом и фонд Гонзо.

Ранее Депп не показывал свое художественное творчество. По словам актера, он не хотел, чтобы его картины пользовались успехом только потому, что людям нравится его актерские работы. Поэтому долгое время Депп скрывал свою любовь с живописи.

«В моей жизни всегда было искусство. Задолго до актерской игры, задолго до музыки это стало моей страстью и необходимостью. Я всегда рисовал», — признавался актер.

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