Mount Kimbie записали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces»

Австралийский электронный музыкант Flume (настоящее имя — Харли Стретен) выложил четыре ремикса на композиции с вышедшего недавно альбома «Palaces». Их можно послушать здесь.
Так, свою версию заглавного трека представил британский дуэт Mount Kimbie — в ней к вокалу лидера Blur и Gorillaz Деймона Албарна, выступившего приглашенным музыкантом в оригинальном треке, добавился голос американского рэпера Zelooperz.
Ремиксы других композиций записали английский проект Prospa, австралийка Logic1000 и британский продюсер Otik.
Альбом «Palaces» увидел свет 20 мая. В треках Flume использует полевые записи, в том числе пение птиц — музыкант рассказал, что пластинка вдохновлена природой штата Южный Уэльс в Австралии.