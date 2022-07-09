Mount Kimbie записали ремикс на заглавный трек с альбома Flume «Palaces»

Австралийский электронный музыкант Flume (настоящее имя — Харли Стретен) выложил четыре ремикса на композиции с вышедшего недавно альбома «Palaces». Их можно послушать здесь.

Так, свою версию заглавного трека представил британский дуэт Mount Kimbie — в ней к вокалу лидера Blur и Gorillaz Деймона Албарна, выступившего приглашенным музыкантом в оригинальном треке, добавился голос американского рэпера Zelooperz.