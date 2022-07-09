СМИ: убийца Абэ заявил, что изначально планировал застрелить главу религиозной группы

Тэцуя Ямагами, застреливший экс-премьера Японии Синдзо Абэ, изначально планировал нападение на другого человека, сообщает японская газета Asahi Shimbun со ссылкой на знакомые с ходом следствия источники.

По сообщению издания, на допросе Ямагами заявил, что хотел убить главу неназванной религиозной организации. Однако, столкнувшись со сложностями в реализации задуманного, он решил застрелить Абэ, так как считал политика причастным к группе.

Ямагами добавил, что мотивом убийства не была политическая деятельность бывшего премьер-министра.

Он также сообщил, что совершил преступление из‑за финансовых проблем его семьи. Убийца считает, что проблемы начались после того, как его семья начала жертвовать деньги религиозной организации.

Ямагами — бывший моряк японских Сил самообороны — выстрелил в спину Абэ во время выступления последнего в японском городе Нара вчера, 8 июля. Политик скончался в больнице.