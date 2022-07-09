Умер актер Тони Сирико, известный по роли Поли Галтиери в «Клане Сопрано»

Скончался актер Тони Сирико, известный по роли Поли Галтиери в сериале Дэвида Чейза и Тима Ван Паттена «Клан Сопрано». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актеру было 79 лет, он умер в доме престарелых в американском штате Флорида. Причина смерти не разглашается. Он страдал от деменции.

Сирико родился в 1942 году в Нью-Йорке. До начала актерской карьеры многократно привлекался к уголовной ответственности, был арестован 28 раз и 4 года провел в тюрьме.

По его словам, сниматься в кино его сподвигло знакомство с актерской труппой, куда были набраны бывшие заключенные. Оно состоялось, когда Сирико находился за решеткой.

Он снимался в «Славных парнях» Мартина Скорсезе, «Пулях над Бродвеем» Вуди Аллена, «Отступнике» Денниса Хоппера, сериале Netflix «Лиллехаммер». Всего на его счету роли более чем в сорока картинах.