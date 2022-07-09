Медведев написал новый пост в телеграм-канале. Он рассказал, какой «должна быть Великая Россия»

Российская «спецоперация» на территории Украины привела к тому, что с Россией «стали считаться по-настоящему», поделился мнением в своем телеграм-канале экс-президент страны Дмитрий Медведев. Это задачу политик считает уже решенной.

По его мнению, с Россией сейчас считаются «в чем‑то серьезнее», чем с СССР — «судя по набору санкций». Медведев рассказал, какой «должна быть Великая Россия» и почему «дело плохо, если с тобой не считаются».

«Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше», — такого принципа придерживается Медведев.

Накануне Медведев вместе со своей женой Светланой записал видеообращение ко Дню семьи, любви и верности. Раньше праздник был «народным», но Владимир Путин сделал его государственным.