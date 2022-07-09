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«Серый человек» братьев Руссо обзавелся новым тизером. Фильм покажут уже 22 июля

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:35

Браться Руссо опубликовали новый тизер своего нового фильма «Серый человек», в котором главные роли сыграли Райан Гослинг и Крис Эванс. Премьера на Netflix запланирована на 22 июля.

Ролик начинается со сцены, в которой наемный убийца и в прошлом сотрудник ЦРУ Корт Джентри (герой Гослинга) идет сквозь толпу людей, над головами которых взрывается фейерверк. Закадровый голос ясно дает понять, что он является целью, которая «получила в свои руки некую компрометирующую информацию». Ненадолго появляется бывший коллега Джентри Ллойд Хансен (герой Эванса) и спрашивает имя цели. «Серый человек», — звучит ответ.

В фильме также появится Ана де Армас. Картина основана на одноименном романе Марка Грини 2009 года.

«Серый человек» с бюджетом 200 млн долларов стал самым дорогостоящим проектом Netflix. К тому же у братьев Руссо большие планы — они даже думают о создании франшизы.

Ранее Гослинг рассказывал, что ему нравится в персонаже Джентри. А в конце мая Netflix делился первым трейлером.

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