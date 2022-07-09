Metric выпустили восьмой альбом «Formentera»

По словам гитариста коллектива Джеймса Шоу , в чьей студии полноформатник записывался во время череды локдаунов, название испанского острова Форментера случайно попалось на глаза музыкантам в одном из журналов, посвященных путешествиям. Участники группы остров никогда не посещали.

Всего на счету коллектива восемь пластинок. Последняя из них под названием «Art of Doubt» была выпущена в сентябре 2018 года.

В преддверии московского концерта, который Metric давали в поддержку этого альбома, «Афиша Daily» писала: «Сценарий внезапной популярности по объективным причинам чаще попадает в поле зрения, немного заставляя забывать, что есть альтернативный путь — долгий кропотливый труд. Группа Metric существует два десятка лет, играет инди-рок с синтезаторами. <…> Она успела посотрудничать и с Лу Ридом, и с Майком Синодой. Но только в последние годы Metric стали много ездить в международные туры и получать награды как лучшая группа в Канаде».