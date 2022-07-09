Tyler, the Creator обвинил музыкантов, с которыми работал ранее, в продаже его неизданных треков

Американский хип-хоп-исполнитель Tyler, the Creator (настоящее имя — Тайлер Оконма) обвинил музыкантов Брендона Деше и Тайлера Мейджора, с которыми прежде работал, в продаже его ранних неизданных треков. Слова рэпера передает Fader.

Оконма заявил, что Деше и Мейджор предположительно пытались продать подборку его композиций на платформе Discord — из слов музыканта неясно, приобрел ли ее кто‑то из пользователей.

Он добавил, что в архиве были собраны «двухминутные заготовки» песен, а цена подборки — «пара сотен долларов». Исполнитель не уточнил, собирается ли решать конфликт в судебном порядке.

Музыкант сотрудничал с Деше и Мейджором во времена активной деятельности своего проекта Odd Future или OFWGKTA, основанного в конце 2000-х. Деше читал вместе с Оконмой в треке «Session», но затем после ряда конфликтов его куплет был удален из композиции.

Мейджор, работавший с Odd Future непродолжительное время, ранее в конфликтах с Оконмой замечен не был.