Илон Маск отказался покупать Twitter

Американский предприниматель Илон Маск отказался покупать социальную сеть Twitter. Об этом сообщили CNBC и Reuters.

Бизнесмен не хочет больше приобретать Twitter якобы из‑за того, что компания нарушила несколько положений соглашения о слиянии. Глава Twitter Брет Тейлор заявил, что намерен добиваться продолжения сделки через суд.

«Правление Twitter намерено закрыть сделку по той цене и на тех условиях, которые были оговорены с мистером Маском, и планирует обратиться в суд для обеспечения соблюдения соглашения о слиянии», — написал Тейлор в твиттере.

В распоряжении CNBC оказалось письмо главному юристу Twitter от имени Маска. В нем утверждается, что соцсеть не предоставила бизнесмену запрашиваемую им информацию, как того требует контракт.

Речь, вероятно, идет о документах, указывающих, какой процент аккаунтов на платформе являются ботами. «Twitter не смог или отказался предоставить эту информацию», — сказал адвокат Майк Ринглер.

Ранее Маск заявлял, что сделка по поупке Twitter не состоится, пока соцсеть не докажет, что число ботов не превышает 5%. По оценке Маска, количество ботов на платформе составляет не менее 20%.

Согласно условиям соглашения, Маск действительно может отказаться от сделки, но при этом ему придется заплатить 1 млрд долларов. Если же сделка все-таки будет совершена, Маск приобретет Twitter за 44 млрд.