На Навального завели новое дело, Jacquemus ушел из России и другие новости дня

Минимальная зарплата в Москве с 1 июня вырастет на 10% — до 23 508 рублей в месяц. Вместе с тем на 10% вырастет прожиточный минимум.

В столичном метро начали продавать карты «Тройка» с российским чипом (раньше они были нидерландские). Их можно узнать по букве V на задней стороне.

На Алексея Навального завели новое уголовное дело. По словам политика, его обвиняют в организации экстремистской группы, целью которой являлось «разжигание ненависти к чиновникам и олигархам».

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны при проникновении в дом. Теперь разрешено обороняться, даже если грабители не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

Евросоюз согласовал частичное эмбарго на поставки нефти из России, которое покроет две трети импорта. Также под запрет попало вещание трех российских госканалов.

Президент Южной Осетии приостановил указ о проведении референдума по вопросу о вхождении в состав России. Алан Гаглоев посчитал, что сперва необходимо провести консультации с Москвой.

Бренд Jacquemus отказался от поставок в Россию. Создавший его дизайнер Симон Жакмюс уведомил партнеров, что больше не будет отправлять свои товары на российский рынок. Это решение связано в том числе со «спецоперацией» на Украине.

C 1 июня Италия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов. Российским гражданам понадобится загранпаспорт с действующей шенгенской визой. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что визовые центры Италии принимают документы в стандартном режиме.

Российские владельцы ресторанов, кафе и магазинов начали отказываться от покупки для своих заведений лицензионных каталогов популярной иностранной музыки. Эксперты связывают это с уходом западных лейблов Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group.

В интернет-магазине сети «Золотое яблоко» появились роботы-пылесосы, детская одежда и товары для животных. Ретейлер решил поэкспериментировать с непрофильными категориями.

Канье Уэст записал трек «Daylight» с техасским рэпером Vory. Композиция должна была войти в первую часть «Donda», но ее отложили для сольника Vory «Lost Souls» — пластинка увидит свет 3 июня.

Стендапер Бо Бернэм выпустил часовое видео с отрывками, которые не вошли в финальную версию его спешела «Inside». Дополнение называется «The Inside Outtakes».

В сети появился первый тизер «Пиноккио» Роберта Земекиса. В картине снялись Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт и другие.