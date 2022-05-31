Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом

Верховный суд России расширил пределы допустимой самообороны в случае, если в дом проникли грабители. Об этом говорится в постановлении пленума суда.

На данный момент самооборона может применяться при преступлениях, к которым относятся побои, грабеж и другие посягательства, связанные с насилием. Верховный суд разрешил обороняться, даже если грабители не избивают жильцов и не угрожают им насилием.

Также необходимая самооборона наступает в случае реальной угрозы вне контекста проникновения в жилище. Например, когда преступник «высказывает угрозу немедленного применения насилия в условиях, при которых у оборонявшегося имелись основания опасаться осуществления этой угрозы» — если он направляет на жертву оружие.

При этом пленум отмечает, что, если в суде возникли сомнения в превышении пределов самообороны, их необходимо трактовать в пользу обвиняемого.

Постановления пленума — это правовые позиции и разъяснения решений Верховного суда. Остальные российские судьи должны руководствоваться ими при рассмотрении дел.