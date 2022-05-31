Российские рестораны начали отказываться от лицензионной музыки из‑за ухода западных лейблов

Владельцы ресторанов, кафе и магазинов в России стали отказываться от покупки для своих заведений лицензионных каталогов популярной иностранной музыки. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сервис Cubic Music.

Число заказчиков на такие каталоги с марта по конец мая в России снизилось в 2,4 раза. Аналитики сервиса считают, что это связано с уходом западных лейблов Universal Music Group, Sony Music и Warner Music Group.

Вместе с тем ранее лицензионная музыка требовала ежемесячных отчислений авторских вознаграждений в РАО и Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС), а теперь сложилась «неочевидная для бизнеса ситуация с выплатами авторского вознаграждения».

После подписания указа о новом формате расчетов с правообладателями российские компании обязаны отправлять правообладателям, которые ввели санкции, лицензионные платежи через специальный рублевый счет в банке. Лейблы опасались, что правообладатели не смогут оперативно получать доступ к этому счету.

«Они (российские компании. — Прим. ред.) считают, что утвержденные процедуры не позволят правообладателям оперативно получать доступ к счету. Поэтому многие думают, что за музыкальный контент можно вообще не платить», — пояснил руководитель Cubic Music Дмитрий Яковлев.

Он отметил, платежи за лицензионную музыку по-прежнему обязательны. А за ее незаконное использование предусмотрен штраф от 10 тыс. до 5 млн рублей.