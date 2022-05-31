C 1 июня Италия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Министерство здравоохранения страны не стало продлевать действие постановления, предусматривающее наличие GreenPass (подтверждает, что его обладатель был полностью вакцинирован, выздоровел от COVID-19 в течение последних шести месяцев или получил отрицательный результат теста за последние 48 часов) для въезда на итальянскую территорию.

Таким образом, попасть в Италию можно по правилам, действовавшим до пандемии, передает АТОР. Российским туристам понадобится загранпаспорт с действующей шенгенской визой. Ассоциация указывает, что визовые центры Италии принимают документы в стандартном режиме.

Так как небо над странами ЕС закрыто для российских самолетов, прямых рейсов из России в Италию нет. Перелет возможен со стыковкой в столицах Турции, Сербии, Египта или аэропортах Ближнего Востока.