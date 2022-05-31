Сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы, детскую одежду и товары для животных

Одна из крупнейших косметических сетей в России «Золотое яблоко» ввела в ассортимент своего интернет-магазина детскую одежду, роботы-пылесосы и товары для животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Анну Кошкину.

По ее словам, сеть в качестве эксперимента начала добавлять на свой сайт не свойственные ей категории, смежные с основным ассортиментом. Она отметила, что от бьюти-направления компания «ни в коем случае не уходит».

Ранее в магазинах «Золотого яблока» уже продавались хозтовары, колготки и нижнее белье. Однако из‑за дефицита площадей товары частично были переведены в онлайн-канал.

В будущем ретейлер планирует опробовать продажи постельного белья, солнцезащитных очков и косметичек. В традиционных розничных точках этих товаров пока не будет.

«Если ты покупаешь онлайн средство для стирки, свечи для дома, то, может быть, захочешь приобрести еще постельное белье или люксовый парфюм. Почему нет? Это, в принципе, твоему пользовательскому пути не противоречит», — заявила Анна Кошкина.

Она добавила, что сейчас большой «офлайновый эксперимент» компании — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первый пилотный корнер «Золотое яблоко» готовится открыть в Екатеринбурге — там находится штаб-квартира сети.

«Мы и так уже развивали дерматологическое направление, круто развивается направление БАДов: когда они только начали продаваться в ноябре 2020 года, то выручка была 120 тыс. рублей, за апрель 2022-го она составила уже 60 млн рублей. Мы посчитали, что аптечное направление будет логичным. Возможно, добавим какие‑то ортопедические товары, все это так или иначе про бьюти», — рассказала Кошкина.