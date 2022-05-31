перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Конкурс «Новая волна» перенесли на 2023 год 18:04
sustv/YouTube
Канье Уэст записал трек с рэпером Vory. Музыканты уже работали вместе в рамках «Donda» 17:48
«Роскомсвобода» и «Явь» запустили плагин с заглушкой для сайтов государственных СМИ 17:43
Правительственным чиновникам во Франции запретили использовать английские игровые термины 17:30
Вышел первый тизер «Пиноккио» Роберта Земекиса 17:29
РБК: санкции затронули более 86% российских компаний 17:16
amrothman/Pixabay
Mediascope: почти 70% россиян играют в видеоигры, около половины из них — в мобильные 16:58
Сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы, детскую одежду и товары для животных 16:32
Власти Китая введут льготы для граждан за снижение выбросов углерода и экономию ресурсов 16:15
В парке «Зарядье» откроется выставка современных российских художников 16:11
На заводах «Боржоми» в Грузии идет забастовка. Там требуют повысить зарплаты и вернуть уволенных 15:59
Александр Авилов/Агентство «Москва»
Шульман* грозит штраф из‑за отсутствия маркировки «иноагент» в соцсетях 15:19
С 1 июня в Москве на 10% повысят минимальную зарплату 14:58
Глава администрации Херсонской области: в регионе проведут референдум по присоединению к России 14:25
«Коммерсант»: правительство перенесет биометрические данные клиентов банков в единую систему 13:59
yeahyeahyeahsmusic/YouTube
Yeah Yeah Yeahs сыграли живьем первую новую песню за девять лет — 1 июня она выйдет на стримингах 13:53
Российские рестораны начали отказываться от лицензионной музыки из‑за ухода западных лейблов 13:47
Основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост омбудсмена по защите предпринимателей 13:10
В Москве начали продавать карты «Тройка» с российским чипом и буквой V 12:56
Верховный суд расширил пределы самообороны при проникновении грабителей в дом 12:30

Сеть «Золотое яблоко» начала продавать пылесосы, детскую одежду и товары для животных

Виктория Шанина
Сегодня в 16:32

Одна из крупнейших косметических сетей в России «Золотое яблоко» ввела в ассортимент своего интернет-магазина детскую одежду, роботы-пылесосы и товары для животных. Об этом пишет РБК со ссылкой на гендиректора компании Анну Кошкину.

По ее словам, сеть в качестве эксперимента начала добавлять на свой сайт не свойственные ей категории, смежные с основным ассортиментом. Она отметила, что от бьюти-направления компания «ни в коем случае не уходит».

Ранее в магазинах «Золотого яблока» уже продавались хозтовары, колготки и нижнее белье. Однако из‑за дефицита площадей товары частично были переведены в онлайн-канал.

В будущем ретейлер планирует опробовать продажи постельного белья, солнцезащитных очков и косметичек. В традиционных розничных точках этих товаров пока не будет.

«Если ты покупаешь онлайн средство для стирки, свечи для дома, то, может быть, захочешь приобрести еще постельное белье или люксовый парфюм. Почему нет? Это, в принципе, твоему пользовательскому пути не противоречит», — заявила Анна Кошкина.

Она добавила, что сейчас большой «офлайновый эксперимент» компании — это аптечный киоск с безрецептурными лекарствами. Первый пилотный корнер «Золотое яблоко» готовится открыть в Екатеринбурге — там находится штаб-квартира сети.

«Мы и так уже развивали дерматологическое направление, круто развивается направление БАДов: когда они только начали продаваться в ноябре 2020 года, то выручка была 120 тыс. рублей, за апрель 2022-го она составила уже 60 млн рублей. Мы посчитали, что аптечное направление будет логичным. Возможно, добавим какие‑то ортопедические товары, все это так или иначе про бьюти», — рассказала Кошкина.

События недели на afisha.ru
приключение
Мой папа — вождь
Дмитрий Нагиев изображает из себя аборигена с копьем
хип-хоп
Баста
Важнейший российский рэпер
биография
Аманат
Историческая драма о любви на фоне кавказской войны XIX века
перформанс
Questioning/Кто ты?
Щекотливый спектакль без актеров и декораций
триллер
Точка кипения
Стивен Грэм рулит адской кухней
видео
Виктор Цой. Путь героя
Костюмы, гитары и рисунки Цоя в экспериментальном оформлении
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Анна Кошкина
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить