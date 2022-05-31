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Канье Уэст записал трек с рэпером Vory. Музыканты уже работали вместе в рамках «Donda»

Денис Ламехов
Сегодня в 17:48

Американские хип-хоп-музыканты Канье Уэст и Vory выпустили совместный трек «Daylight». Его можно послушать здесь.

Они уже работали вместе в рамках выпущенного в 2021 году альбома Уэста «Donda». Издание Stereogum отмечает, что «Daylight» даже звучал во время одного из закрытых прослушиваний, предшествовавших релизу пластинки, но не вошел в финальный треклист.

Теперь песня попадет в альбом Vory «Lost Souls». Его релиз намечен на 3 июня.

В коллективной рецензии на «Donda» редакторы и авторы «Афиши Daily» писали: «Малоизвестный рэпер и сонграйтер Вори (Vory) из Техаса получает достаточно времени, чтобы мы обратили на него внимание и точно не забыли».

Музыкант был участником трех совместных с Уэстом треков с «Donda»: «God Breathed», «Jonah», and «No Child Left Behind». Всего в альбом вошло 26 композиций.

За первые сутки лонгплей занял первую строчку чартов Apple Music в 152 странах. В ежедневном мировом рейтинге треки с пластинки заняли 19 мест из 20 лучших.

За 24 часа альбом послушали более 60 млн раз только в США. Канье Уэст и «Donda» побили рекорд 2021 года как самый популярный исполнитель и альбом в первый день его выпуска.

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