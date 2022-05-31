Канье Уэст записал трек с рэпером Vory. Музыканты уже работали вместе в рамках «Donda»

Американские хип-хоп-музыканты Канье Уэст и Vory выпустили совместный трек «Daylight». Его можно послушать здесь.

Они уже работали вместе в рамках выпущенного в 2021 году альбома Уэста «Donda». Издание Stereogum отмечает, что «Daylight» даже звучал во время одного из закрытых прослушиваний, предшествовавших релизу пластинки, но не вошел в финальный треклист.

Теперь песня попадет в альбом Vory «Lost Souls». Его релиз намечен на 3 июня.