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Алексею Навальному предъявили новое обвинение в создании экстремистского сообщества

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:13

Алексею Навальному предъявили новое обвинение — в создании экстремистского сообщества. Об этом рассказали в твиттере политика.

По словам Навального, его обвиняют в создании «экстремистской группы», целью которой являлось «разжигание ненависти к чиновникам и олигархам».

«А когда меня посадили, осмелился быть этим недовольным (действительно, что это я) и звал на митинги. За это мне полагается накинуть еще до 15 лет. Видите, еще 15 лет надежного стабильного бункера, где я буду укрыт от неожиданностей и невзгод этой вашей „свободы“. Где такой бардак, что по улицам даже ходят обычные люди — не сотрудники ФСО и ФСИН», — добавил оппозиционер.

Обвинение предъявили, как отметил Навальный, всего через несколько дней после вступления в силу приговора, согласно которому его осудили на девять лет строгого режима.

Навального осудили по четырем эпизодам мошенничества (ст. 159 УК) со средствами, собранными Фондом борьбы с коррупцией*. Следствие считает, что оппозиционер похитил и потратил на личные нужды более 350 млн рублей. Кроме того, политика признали виновным в двух эпизодах неуважения к суду в ходе процесса по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

В январе Навального и его соратников Любовь Соболь, Георгия Албурова и Вячеслава Гимади внесли в реестр организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.

* Штабы Навального и ФБК признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

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